شريف الدسوقي: دفعت 36 ألف جنيه بسبب "حشرة"

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان شريف الدسوقي، عن قيامه بدفع مبلغ 36 ألف جنيه، بسبب "حشرة" دخلت إلى منزله.

الفنان شريف الدسوقي، كشف عن ذلك عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "العين صابتني ورب العرش نجاني أنا وابنى وكنت حاسس بيها والله، حشرة عجيبة تهاجم البيت عندي، جريت أتصل بالشركة الألمانية للقضاء على الحشرة، جالي المندوب لوحده ومعاه ماكينة الرش".

وتابع: "كانوا قالولي في التليفون إن العبوة الواحدة تتكلف ١٢٠٠ جنيه وحسب ما تحتاج الشقة من عبوات، قلت ماشي، ولما جه المندوب قبل ما يعمل أي حاجة، قالي معلش هزود التركيز والعبوة هتبقى 3600 جنيه..قلت ماشي برضو لأني شخص مريض بالنظافة والله، وهوب في خلال ساعتين رش اتكلفت عشر عبوات، كنت دافع 36000 ألف جنيه عدا ونقدا وعندي الفاتورة ممكن أصورها لكم والله، ارتاح ياللى باصصلي في أكل عيشي، لله الأمر من قبل ومن بعد".

الفنان الدسوقي، تعاقد على المشاركة في مسلسلات "العتاولة 2"، "قهوة المحطة"، المقرر عرضها في رمضان 2025.