بـ"فستان قصير".. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها الـ 63 بحضور نجوم الفن (صور)

كتب- هاني صابر:

احتفلت النجمة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ 63 الذي وافق يوم 4 يناير، إذ أنها من مواليد 1962، وذلك بحضور عدد نجوم الفن.

ونشرت ليلى، صورا من عيد ميلادها الذي ارتدت خلاله فستان قصير، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل أصدقائي وصديقاتي وعائلتي على وجودهم معايا".

وظهر في الصور من الفنانين يسرا ولبلبة ومنة شلبي وسميرة سعيد وإلهام شاهين ودينا والمخرج عمرو عرفة والإعلامية بوسي شلبي .

يذكر أن، ليلى علوي بدأت حياتها الفنية مبكرًا جدًا، حيث عملت و هي لا تزال صغيرة مع أبلة فضيلة في الإذاعة و برنامج ماما سميحة في التلفزيون، كما شاركت في العديد من برامج الأطفال، ودرست في المدارس الفرنسية وتخرجت في كلية التجارة في عام 1991.

واكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح، ثم عملت في مسلسل "دموع فوق الحقيقة" كأول عمل لها في التليفزيون كممثلة محترفة، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها "البرنسيسة، الجميلة والوحشين، بكالوريوس في حكم الشعوب، 8 ستات، سحلب".

ومن أعمالها التليفزيونية "العائلة، التوأم، الأنسة، طيور الصيف، أخو البنات، تعالى نحلم ببكرة، ألف ليلة وليلة"، وحصلت على العديد من الجوائز السينمائية وعملت منتجة لفيلم "يا مهلبية يا"، كما تم تكريمها في مهرجانات عديدة.

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