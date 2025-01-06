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بـ"فستان قصير".. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها الـ 63 بحضور نجوم الفن (صور)

01:41 م الإثنين 06 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي ومنة شلبي وبوسي شلبي
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي ودينا والمخرج عمرو عرفة وسميرة سعيد
  • عرض 6 صورة
    منة شلبي ولبلبة وليلى علوي وبوسي شلبي
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي ويسرا ولبلبة والاعلامية بوسي شلبي
  • عرض 6 صورة
    سميرة سعيد وليلى علوي ودينا وإلهام شاهين والمخرج عمرو عرفة ويسرا ولبلبة
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كتب- هاني صابر:

احتفلت النجمة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ 63 الذي وافق يوم 4 يناير، إذ أنها من مواليد 1962، وذلك بحضور عدد نجوم الفن.

ونشرت ليلى، صورا من عيد ميلادها الذي ارتدت خلاله فستان قصير، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل أصدقائي وصديقاتي وعائلتي على وجودهم معايا".

وظهر في الصور من الفنانين يسرا ولبلبة ومنة شلبي وسميرة سعيد وإلهام شاهين ودينا والمخرج عمرو عرفة والإعلامية بوسي شلبي .

يذكر أن، ليلى علوي بدأت حياتها الفنية مبكرًا جدًا، حيث عملت و هي لا تزال صغيرة مع أبلة فضيلة في الإذاعة و برنامج ماما سميحة في التلفزيون، كما شاركت في العديد من برامج الأطفال، ودرست في المدارس الفرنسية وتخرجت في كلية التجارة في عام 1991.

واكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح، ثم عملت في مسلسل "دموع فوق الحقيقة" كأول عمل لها في التليفزيون كممثلة محترفة، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها "البرنسيسة، الجميلة والوحشين، بكالوريوس في حكم الشعوب، 8 ستات، سحلب".

ومن أعمالها التليفزيونية "العائلة، التوأم، الأنسة، طيور الصيف، أخو البنات، تعالى نحلم ببكرة، ألف ليلة وليلة"، وحصلت على العديد من الجوائز السينمائية وعملت منتجة لفيلم "يا مهلبية يا"، كما تم تكريمها في مهرجانات عديدة.

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ليلى علوي نجوم الفن يسرا لبلبة منة شلبي سميرة سعيد إلهام شاهين بوسي شلبي
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