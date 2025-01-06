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فرح الزاهد تنشر إطلالة جريئة لها.. والجمهور يغازلها (صور)

01:33 م الإثنين 06 يناير 2025
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة فرح الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت فرح، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يحفظك، عسلاية، جميلة، لوحة فنية، أجمل واحدة، الحلويات كلها، جمالك جذاب".

يذكر أن، آخر أعمال فرح الزاهد فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس ورنا رئيس ومحمد محمود وكريم عفيفي ومصطفى عنبة ومن إخراج وائل إحسان.

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فرح الزاهد اطلالة فرح الزاهد السوشيال ميديا
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