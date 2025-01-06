"مي فاروق" ليست الأولى.. هؤلاء تعرضوا للهجوم عقب زفافهم

"ربنا يبعد عنا أي أذى"..مي فاروق ترد على رسالة ريهام حجاج

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة مي فاروق، قوائم مواقع التواصل، عقب احتفالها بزفافها على الفنان محمد العمروسي، مساء الخميس الماضي.

ودخلت المطربة مي فاروق، قائمة نجوم ونجمات الوسط الفني، الذين طاردهم رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بالانتقادات، عقب الإحتفال بالزواج.

المطربة مي فاروق، ردت بقوة على ما تعرضت له من هجوم، عقب حفل زفافها، بدعوى عدم مراعاتها مشاعر أولادها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب، قالت المطربة: "أنا معملتش حاجة أنا اتجوزت بس والحمد لله كان يوم حلو وكل الناس اللي كانت موجودة كانت جايه بحب وفرحة، كل الفنانين والناس وولادي كانوا فرحانين وكان يوم جميل لكن معرفش بعد كده إيه اللي حصل مش فاهمة".

وفي التقرير التالي، نرصد كيف رد الذين تعرضوا من نجوم الفن للهجوم، من رواد مواقع التواصل، عقب حفلات الزفاف.

بشرى

انتقدت الفنانة بشرى، التعليقات المثارة حول فارق السن بينها وبين زوجها رجل الأعمال خالد حميدة، بعد احتفالها بزفافها بالساحل الشمالي.

الفنانة بشرى، خلال ظهورها في برنامج "حد النجوم"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر قناة dmc، أكدت أن زوجها كان زميلًا لها في المدرسة بالابتدائي.

وقالت بشرى: "من بين التعليقات أن فارق السن بيننا 11 سنة، ليه إن شاء الله، جبتوه منين، ده لا باين شكلا ولا موضوعا".

وتابعت بشرى: "دى تفاصيل بمنتهى السطحية، وبتضحكني جدا"

رد بشرى

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درة

في أول تعليق لها عن الأنباء المتداولة عن كونها الزوجة الثانية للمهندس المعماري هاني سعد، أكدت الفنانة درة عدم صحة ما تردد موضحة أن "سعد" انفصل بالفعل عن زوجته الأولى.

درة في تصريح لبرنامج "هذا الصباح" على إذاعة موزاييك التونسية، أكّدت أنها "ليست الزوجة الثانية"، وقالت " هاني سعد انفصل عن زوجته الأولى، وأشكر كلّ من هنّأني... ولمن روّجوا هذه الإشاعة و يحاولون الاصطياد في الماء العكر ربّي يهديكم" حسب تعبيرها.

وتابعت: "كلّ شخص حرّ في حياته الشخصية وحرّ في اختياراته... اخترت رجلا أحبّه والزواج كان تتويجا لعلاقتنا".

ودعت النجمة التونسية مروجي الإشاعات إلى عدم التعرض لحياتها الخاصّة التي لا تعنيهم، وأكدت أنّ الظرف الصحي الذي تمرّ به الدول حال أمام إقامة حفل الزفاف في تونس وعدم حضور أصدقائها للجونة.

رد درة

محمود شاهين

مدير التصوير محمود شاهين، رد على الانتقادات التي طالته من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافه .

وجاء رد شاهين في لقائه مع blinx: "معنديش رد على كل الحاجات دي غير إني واحد انبسطت بفرحي جدًا ومبسوط قوي قوي إني حققت الحلم اللي كنت عايزه وإني اتجوزت البنت اللي بحبها".

وعن علاقته بابنة عمته الفنانة الشابة إلهام صفي الدين وتصرفاتها معه في حفل الزفاف، قال: "لولو بالنسبة ليها أنا اخوها وصاحبها بيتجوز دي فرحة رهيبة، كل اللي حوالينا كانوا بيعيطوا هما ماخدوش بالهم غير إن لولو باستني أو بتمسح لي عرقي، أنا أخوها دي بنتي، لولو بالنسبة ليا بنتي وأختي وصاحبتي، إحنا عيلة، هما الاخوات فيه بينهم أي حاجة؟، الناس دي بتفكر إزاي؟".

ومن جانبها علقت النجمة إلهام شاهين، على ما تعرض له أبناء شقيقاتها من هجوم، في حديث لـ ET بالعربي، وقالت ،" ما عنديش تعليق و نحنا العيلة نتعامل مع بعض على اننا اخوات ونسلم على بعض و نقوم بتقبيل بعضنا، فنحن طبعنا كدة".