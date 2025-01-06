"ربنا يبعد عنا أي أذى"..مي فاروق ترد على رسالة ريهام حجاج

كتب- هاني صابر:

ردت المطربة مي فاروق على رسالة الدعم التي تلقتها من النجمة ريهام حجاج بعد الانتقادات التي تعرضت لها بعد زيجتها الثانية من الفنان محمد العمروسي.

وكانت ريهام حجاج دعمت مي فاروق ضد الانتقادات التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بزيجتها الثانية، وكتبت ريهام عبر حسابها على فيسبوك: "ليه بنكسر فرحة ست محترمة وجميلة يوم فرحها ونحرم حلال ربنا وبنتدخل في حياتهم ونتطاول عليهم.. ليه؟ ليه بجد؟، ليه بقينا كدة؟، إذاء الناس من الكبائر للي ناسي، وأفعل يا ابن آدم ما شئت فكما تدين تدان".



وعلقت مي فاروق على رسالة ريهام حجاج، قائلة: "يا حبيبتي أنا، ربنا يخليكي على مشاعرك الطيبة الجميلة، ألف شكر حبيبتي ربنا ينعم علينا بفضله وناس حلوة كتير، قلوبها حلوة ويسعدك ويهنيكي يمكن ما نعرفش بعض شخصيا بس حقيقي اتشرفت بيكي وفرحت بمشاعرك أشكرك".

وردت ريهام على مي، قائلة: "حبيبتي يا مي أنا بحبك وبحترمك جدا وفرحنالكم جدا من قلبي حتى لو ما اتقابلناش قبل كدة.. ربنا يا رب يرزقكم السعادة والهنا ويديم عليكم الستر والحب، مليون مبروك يا أحلى عروسة".

وعادت مي لترد عليها: "أنا اللي بحبك أوي أوي ربنا يسعد قلبك حبيبتي ويبعد عنا جميعا أي أذى وسوء.. شكرا ليكي ولقلبك القمر".

يذكر أن، مي فاروق احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي، يوم الخميس الماضي الموافق 2 يناير 2025 وسط حضور عدد من النجوم. كما طرحت خلال الساعات الماضية أغنية "باركوا لي" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين.