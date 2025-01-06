"لن تكون شيئا"..مغنية شهيرة تواجه تهم اعتداء بدني ونفسي من مدير أعمالها

كتبت - نوران أسامة:

تواجه مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج، تهم الاعتداء البدني والنفسي من مدير أعمالها براندون غاريت الذي رفع دعوى قضائية ضدها.

وبحسب موقعي موقع "تي أم زي" و"فاريتي"، رفع براندون غاريت دعوى قضائية ضد مغنية الراب صاحبة الـ 42 عاما في محكمة لوس أنجليس العليا، يوم الجمعة 3 يناير، ويزعم "غاريت" أنه دخل في مواجهة معها انتهت بتوبيخها له وضربه أثناء عمله خلال جولة ميناج في حفلها الغنائي "Pink Friday 2".

ووقع الحادث المزعوم خلف كواليس ملعب "ليتل سيزرز أرينا" في ديترويت في 21 أبريل 2024 بعد انتهاء حفل ميناج.

ويزعم محامو مدير أعمال ميناج في الشكوى، أن رئيس أمن ميناج، لاري داثان، أرسل رسالة نصية لغاريت، الذي كان في طريقه إلى الصالة يطلب منه التحدث معها في غرفة ملابسها.

وتابع غاريت، أن ثمانية أشخاص من طاقم ميناج كانوا موجودين في غرفة تبديل الملابس، بما في ذلك موظف آخر يدعى لوك مونتغمري، وأن "ميناج" بدأت في الشكوى من بعض أفراد الفريق الذين "لا يعرفون ما يجب عليهم فعله، ومن يجب أن يرفع تقاريره إلى من"، ثم وجهت انتباهها إلى مونتغومري وسألته عن منصبه، بحسب وثائق المحكمة.

وجاء في دعوى غاريت أن "مونتغمري أوضح أن مهامه كانت تتضمن تجهيز غرفة تبديل الملابس في المكان، وتجهيز الطائرة الخاصة، وتجهيز غرفة الفندق، وتجهيز غرفة التبديل السريع للمرطبات وتجهيز الحافلة السياحية.

وذكر مونتغمري أن هذه الواجبات كانت بالإضافة إلى أي طلبات من ميناج يتم توصيلها من خلال غاريت، بما في ذلك طلبات الطعام والمشروبات والأغراض الشخصية وأغراض الأطفال، وعلى الأخص الوصفات الطبية.

ويدعي غاريت أنه أخبر ميناج أنه طلب من مونتغمري إحضار الوصفات الطبية لأنه كان مشغولا بمسؤوليات الجولة بما في ذلك مساعدة ميناج في تغيير ملابسها خلال حفلاتها الموسيقية، لكنها أصبحت "غاضبة بشكل ملحوظ" و "صرخت بغضب" في وجهه قائلة له: "هل أنت مجنون لكي تجعله يلتقط وصفتي الطبية؟ لقد فقدت عقلك تماما، وإذا كان زوجي (كينيث بيتي) هنا، كان سيكسر أسنانك.. لقد دمرت حياتك تماما، ولن تكون شيئا، سأضمن لك ذلك".