هنا الزاهد تنشر إطلالة جريئة احتفالا بعيد ميلادها الـ 31..ورانيا يوسف تعلق

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ 31 أمس الأحد 5 يناير، إذ شاركت متابعيها إطلالتها احتفالا بعيد ميلادها.

ونشرت هنا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي.. فصل جديد للبدء".

وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع تدوينتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد عزيزتي". وكتبت ميرهان حسين "عيد ميلاد سعيد يا جميل". وكتبت مريم الجندي "أسعد أعياد الميلاد.. جميلة".



فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة الجميلات، كل عام وانت بخير وسعادة وراحة بال، رائعة ، قمر القمرات، العسل كله".

وبدأت هنا الزاهد مسيرتها في الإعلانات قبل أن تخطو أولى خطواتها في الدراما، شاركت في طفولتها بفيلم المشخصاتي مع الفنان تامر عبدالمنعم، وفي الجزء السادس من مسلسل يوميات ونيس وأحفاده.

وبعد انتهاء مرحلة الطفولة شاركت في مسلسل "فرق توقيت" في عام 2014، وظهرت على الشاشة الكبيرة بفيلم خطة جيمي، الذي كان انطلاقتها السينمائية.

يذكر أن، هنا الزاهد يعرض لها حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة كل من هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام، إخراج عثمان أبو لبن.