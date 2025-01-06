مي فاروق ترد على انتقادات زواجها: "أولادي نمرة واحد وماليش دعوة الناس بتقول إيه"

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كتب-مصطفى حمزة:

ردت المطربة مي فاروق، على الانتقادات التي تعرضت لها، عقب احتفالها والفنان محمد العمروسي، بزفافها، بحضور اولادها.

المطربة مي فاروق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت: "أنا معملتش حاجة أنا اتجوزت بس والحمد لله كان يوم حلو وكل الناس اللي كانت موجودة كانت جاية بحب وفرحة، كل الفنانين والناس وولادي كانوا فرحانين وكان يوم جميل لكن معرفش بعد كده إيه اللي حصل مش فاهمة".

وردا على سؤال، إن كان لها أعداء وراء حملة الهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجابت المطربة: "أنا معرفش عندي أعداء ولا لأ لكن كل الناس اللي في حياتي علاقتي بيهم طيبة الفكرة إن إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك وأنا مبعملش حاجة عشان أرضي الناس كل اللي يهمني أرضي ربنا وأكون أم ولادي يفتخروا بيها طول الوقت وأعمل اللي ربنا قال لي عليه في الحلال مليش دعوة الناس بتقول إيه ومعرفش هما بيعملوا كده ليه ولا بيقولوا كده ليه بس دي آرائهم وهما أحرار".

وتابعت: "ليه مقولش إني بتجوز قدام الدنيا كلها أنا طول عمري بحاول طول الوقت أعمل كل حاجة مظبوطة، يوم ما بعد 6 سنين أنا أم لأولادي لوحدي ومسئولة عن ولادي وشغلي بس يوم ما أقرر أتجوز أنا واحدة ست عايزة تتبسط وولادي يتبسطوا بيا ومعايا ونفرح ونعمل قدام الدنيا كلها إن إحنا بنعمل حاجة حلوة ترضي ربنا ومبسوطين إيه المشكلة إني عملت، يضايق الناس في إيه؟".

وفي تعليقها على ما صدر من بعض رواد مواقع التواصل، قالت المطربة: "الحاجة اللذيذة اللي بتفرج عليها أن الناس بدأت تحلل نظرة ابني ليا ونظرة بنتي ليا ويقولوا أكيد قلبها موجوع، وبعدين أنا الناس محدش يعرف عن حياتي الشخصية حاجة ومحبش أنه يعرفوا كل اللي حبيت أنهم يعرفوه إني اتجوزت لكن التفاصيل لأ، بس أنا أولادي نمرة واحد في حياتي وكل حاجة بتيجي بعدهم لو أولادي مش مبسوطين ومباركين وراضيين وهما اللي عايزين دا أنا مش هعمله، أنا مليش دعوة بالناس أنا ليا دعوة بالأشخاص اللي ربنا مديهوملي أمانة وبحاول طول الوقت أكون ست قد مسئوليتهم وأم كويسة ويفتخروا بيها".

وأضافت: "يمكن عشان أنا بحاول أكون في حالي طول الوقت ففاكرة إن الناس المفروض تكون كده لكن الناس مش كده الحمد لله بعد شوية تجارب ومواقف عدت عليا في حياتي اتعملت إن أخلي كل واحد يقول اللي يقوله ويعمل اللي يعمله طالما ربنا شايف حياتي وعيلتي وولادي شايفين مليش دعوة بالناس يحكموا زي ما هما عايزين المهم إني بعمل الصح ويرضي ولادي ويكونوا متشرفين بينا ويرضي جوزي اللي في حياتي دلوقتي أنا مش عايزة حاجة تاني".

المطربة مي فاروق، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "باركوا لي"، من كلمات الشاعر تامر حسين ،و ألحان مدين، وكانت قد قامت بغنائها في حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم يوم الخميس الماضي الموافق 2 يناير 2025 وسط حضور عدد من النجوم.