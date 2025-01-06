ريم سامي تنشر صورة مع شقيقتها.. والجمهور: "فكرتها منى الشاذلي"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع شقيقتها "رشا" من أحدث ظهور لهما.

ونشرت ريم، صورتها مع شقيقتها وهما ترتديان نفس الـ "سويت شيرت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأخت".

وتفاعلت الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي شقيق ريم ورشا سامي مع تدوينتها، وعلقت: "لطيف للغاية". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فكرتها منى الشاذلي، ربنا يخليكم لبعض، الحلوين، منورين، ما شاء الله".

واحتفلت ريم سامي بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي في 17 مايو 2024.

يذكر أن أخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.