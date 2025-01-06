إيناس عز الدين: "ربنا نجاني من جلطة في القلب"

كتب – مؤمن سعد:

تعرضت المطربة إيناس عز الدين لجلطة في القلب، وكشفت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، أنها نجحت في تخطي تلك الأزمة الصحية.

وعلقت "إيناس"، قائلة: "ربنا وحده اللي نجاني الفجر من جلطة في القلب، والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحقت نفسي، الزعل بيعتصر القلب والروح".

من ناحية أخرى، أعلنت إيناس عز الدين، مؤخرًا، عن مشروع فني جديد تحضر له خلال الفترة الحالية، ولم تعلن عن تفاصيله، وقالت على حسابها الشخصي على فيسبوك: "عملت حاجة النهاردة وفرحانة بيها وبنفسي قوي يارب يجعلها وش الخير عليا وتوصل للقلب زي ما خرجت من جوه القلب".

وأضافت: "ربنا يكملها على خير ويجعل فيها القبول والنجاح وتكون خطوة اسمي يبصم فيها بصمتي دعواتكم".