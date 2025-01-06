"كل ما تكبر تحلى".. سميرة سعيد أنيقة في أحدث جلسة تصوير (صور)

كتب – مؤمن سعد:

نشرت النجمة سميرة سعيد مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ونالت الصور على إعجاب العديد من متابعيها، وكانت أبرز التعليقات: "أكتر مطربة فينسنت في الدنيا كلها، الحلوة دي عيد ميلادها بعد 5 أيام"، "الديفا الجميلة"، "الله على شياكة قلبك وروحك"، "قمر".

وتتزامن جلسة التصوير الجديدة مع احتفال الديفا سميرة سعيد بعيد ميلادها، والذي يوافق 10 يناير من الشهر الجاري.

وكانت قد علقت المطربة سميرة سعيد، على فيديو قديم لها وهي تغني بمرحلة الطفولة.

ونشرت سميرة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلما أشاهد نفسي وأنا صغيرة، أبتسم وأنا أراقب حركاتي بعين طفلة تأخذ الأمر بمنتهى الجدية، وكأنها مطربة متمكنة تحاول أن تثبت للناس أنها ليست مجرد طفلة.. تلك البراءة الممزوجة بالشغف تجعلني أضحك على بساطة البدايات وروعتها".

يذكر أن، آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنية "زن" التي طرحتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم.