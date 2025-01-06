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هدى الإتربي تنشر صورًا من مشاركتها في مسلسل "نقطة سودة" والجمهور يغازلها

12:38 ص الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هدى الأتربي
  • عرض 4 صورة
    هدى الأتربي
  • عرض 4 صورة
    هدى الأتربي
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار في أحدث ظهور لها، على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى مجموعة صور من كواليس مشاركتها في مسلسل "نقطة سودة"، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ليلى".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بطل الأبطال"، "حبيبة قلبي"، "أشطر واحدة في الدنيا"، "يا سلام عليكي وعلى جمالك"،"الأميرة الجميلة".
على الجانب الآخر بدأت هدى الإتربي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه موسم دراما رمضان 2025.
مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، زينب العبد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

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