حدث بالفن | حقيقة حمل دنيا سمير غانم وفنانة تهاجم لاعب كرة وطلاق بتول الحداد

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها عن زوجها، تامر حسني يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ31، بتول الحداد تعلن طلاقها من المنتج مصطفى الغزولي، أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي، دنيا سمير غانم تنفي شائعة حملها، وغيرها من الأخبار.