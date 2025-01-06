جوري بكر مع ابنها ومايان السيد أنيقة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الأحد 5 يناير، ونشرت هنا صورة جديدة لها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلادي، عام جديد سيبدأ".

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بجمبسوت تايجر.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر مع نجلها تميم في مدينة الألعاب، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نسرين طافش

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة انيقة ارتدت خلالها فستان باللون الوردي.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد من حفل زفاف صديقتها، وخطفت الأنظار إليها وارتدت فستان أنيق باللون الفضي ولاقت إعجاب متابعيها.

مي حلمي

شاركت مي حلمي متابعيها، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بـ إيطاليا، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

أمير كرارة

ظهر الفنان أمير كرارة داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

نور عمرو دياب

شاركت نور عمرو دياب متابعيها، صورة جديدة له، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس جريئة.

رنا سماحة

شاركت المطربة رنا سماحة، متابعيها جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، من أحدث ظهور لها مؤخرًا، بعد انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة جديدة لها مع شقيقتها رشا سامي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".