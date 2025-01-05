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"ربنا يسعدك يا لولو".. إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

10:35 م الأحد 05 يناير 2025
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    يسرا وليلى علوي ودينا والهام شاهين
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    الهام شاهين وهند صبري ومنة شلبي
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    يسرا والهام شاهين ودينا
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    الهام شاهخين وليلى علوي ويسرا ونجمات الفن
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    الهام شاهين وسميرة سعيد ودينا ويسرا
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    الهام شاهين ومنة شلبي
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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة لصديقتها الفنانة ليلى علوي، بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل يوم 4 يناير من كل عام.

ونشرت شاهين، صورًا تجمعها بنجمات الفن، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وصديقتى الغالية الجميلة الجدعة الطيبة ليلى علوي، ربنا يسعد قلبك يا لولو ويعطيكى الصحة والنجاح والتألق وراحة البال، يا أجمل الجميلات، بحبك وبتمنى لك كل الخير و السعادة حبيبتى".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، احتفلت بعيد ميلادها الـ 64 الذي وافق أول أمس الجمعة 3 يناير، إذ أنها من مواليد 1961.

وشهد حفل عيد ميلاد إلهام شاهين حضور عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ووليد توفيق وداليا مصطفى والهام شاهين ولقاء الخميسي وبشرى ودرة ويسرا وليلى علوي وأنغام ولبلبة ودينا ونبيلة عبيد وباسم سمرة ووفاء عامر وزوجها وسلاف فواخرجي وإيهاب توفيق ومنة فضالي ومنة شلبي وكريم فهمي وأحمد زاهر.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تطل على جمهورها في رمضان 2025 بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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إلهام شاهين ليلى علوي انستجرام إلهام شاهين عيد ميلاد ليلى علوي
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