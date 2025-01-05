بشرى تحيي ذكرى وفاة ممدوح عبدالعليم: "كان أول صديق فنان ليا"

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة بشرى، ذكرى وفاة الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، التي توافق اليوم الأحد 5 يناير.

ونشرت "بشرى" صورة أرشيفية للراحل، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت عليها: "كان أول صديق فنان ليا وأنا طفلة لما رجعت مصر من بريطانيا، وهو اللي عزمني على عرض فيلمه حمص وحلاوة في نقابة الصحفيين، رحم الله الموهوب، المحترم ذو البصمة الخاصة".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بفيلمها "آخر الخط" في عرض خاص، شهد حضور عدد كبير من النجوم، والعمل من بطولة بسمة، محمد القس، محمد علي رزق، وئام مجدي.

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