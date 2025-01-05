أحدث ظهور لـ مايان السيد في خطوبة صديقاتها.. والجمهور يعلق

منى فاروق تهاجم لاعب كرة: "فسخت خطبتي منه واكتشفت انه بتاع نسوان و قليل

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من حفل خطوبة صديقتها.

ونشرت مايان الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "خطوبة صديقتي المُقربة".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة مايان، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تبدين رائعة للغاية"، "عقبالك"، "أحلى ميونة"، "أجمل فتاة في الفرح"، تهانينا فستانك رائع".

ويعرض لـ مايان السيد حاليا بالسينمات فيلم "بضع ساعات يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

اقرأ أيضا..

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

تامر حسني يهنئ منى فاروق على الخطوبة.. ما القصة؟