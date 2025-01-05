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أحدث ظهور لـ مايان السيد في خطوبة صديقاتها.. والجمهور يعلق

07:44 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد بإطلالة مميزة (3)
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد بإطلالة مميزة (2)
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد في أحدث ظهور (2)
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد في حفل خطوبة صديقاتها (1)
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد في حفل خطوبة صديقاتها (2)
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد بإطلالة مميزة
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد في حفل خطوبة صديقاتها (3)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من حفل خطوبة صديقتها.

ونشرت مايان الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "خطوبة صديقتي المُقربة".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة مايان، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تبدين رائعة للغاية"، "عقبالك"، "أحلى ميونة"، "أجمل فتاة في الفرح"، تهانينا فستانك رائع".

ويعرض لـ مايان السيد حاليا بالسينمات فيلم "بضع ساعات يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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مايان السيد السوشيال ميديا انستجرام مايان السيد مايان السيد في خطوبة صديقاتها
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