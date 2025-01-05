أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة مي فاروق، متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أول صورة لها مع زوجها محمد العمروسي.

ونشرت مي صورة تجمعها بمحمد العمروسي وأبنائها مالك وزينة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "نحن عائلة الآن".

واحتفلت مي فاروق بحفل زفافها على محمد العمروسي، الخميس الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذي شهد حضور ابنها مالك وابنتها، وسط تواجد عدد من الفنانين وأصدقاء العروسين.

حضر حفل الزفاف، كوكبة من نجوم الفن، بينهم: أنوشكا، ميرهان حسين، شريف منير، أشرف زكي، تامر حسين، توما، عزيز الشافعي، يوسف الشريف، محسن منصور، مصطفى أبو سريع.

مي فاروق، كانت احتفلت بخطوبتها على محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024 في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

شاهد الأنبياء في المنام.. رشوان توفيق يروي تفاصيل رؤيته للأنبياء

أول تعليق من ويزو بعد نجاح مسرحية "الباشا"



