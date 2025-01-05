تامر حسني يهنئ منى فاروق على الخطوبة.. ما القصة؟

كتب - معتز عباس:

أثارت الفنانة الشابة منى فاروق حالة من الجدل، بعد تهنئة المطرب تامر حسني لها على الخطوبة، دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى.

أعادت منى فاروق نشر ستوري على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نشرها تامر على حسابه الخاص وكتب فيها "مبروك الخطوبة يا مونمون"، لترد عليه منى فاروق، وتعلق: "ربنا يبارك فيك يا أبو الجدعنة ولازم تحضر فرحي.. فرحتي هتكمل بيك"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطوبتها من عدمه.

وتصدرت منى فاروق محركات البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن العلاقة بينها وبين لاعب كرة شهير.

الفنانة منى فاروق، لم تكشف عن هوية اللاعب، أو النادي الذي ينتمي له، وقالت: "فيه مقطع مسرب لواحدة، ذكرت اسمي، بغض النظر إنها متعرفش عنى حاجة، عشان هي ولية وأنا مش هتكلم عن الولايا، عشان أنا ضد إني أتكلم على ولية، فأكيد هو المريض النفسي اللي اتكلم عليا، وأكيد هو اللي فهمها إن أنا اللي بجري وراه وبحبه، مش مدياله بلوك ومدياله بالجزمة”.

وتابعت: "بعد ما اتجوز جه طلب نتصاحب، فصديته، وكان بيطاردني حتى في الساحل الشمالي، وكان عاوز يتقرب من والدتي، ويبوس إيديها، علشان يقنعني بالزواج منه".

وأضافت: "أنا مكنتش شايفاه، علشان عيل صغير وأصغر مني، ومش عاجبني، وقلت له إحنا مش هنرمرم ومش هاخد عيل صغير، فراح بقى صاحب واحدة يا عيني ومقعدها في أوضة، مش عارفة اتجوزها ولا إيه، الله أعلم”.

منى فاروق، انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "غموض"، من إنتاج الملحن وليد سامي، وبطولة ميدو عادل، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، وفاء عامر، نهال عنبر، إيساف، محمد ابو داود، ياسر علي ماهر، هاجر الشرنوبي، ندى بهجت، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، محمود فارس، دعاء رجب، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

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