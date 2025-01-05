بالصور.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلال فستان طويل باللون الوردي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر14، برنسيسة، ملكة جمال، فديت هذا الجمال، الجمال والحلاوة، روح قلبي".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طرح لها قبل أيام فيلمها السينمائي الجديد "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن إخراج سامح عبد العزيز.





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