لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

06:50 م الأحد 05 يناير 2025

نسرين طافش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلال فستان طويل باللون الوردي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر14، برنسيسة، ملكة جمال، فديت هذا الجمال، الجمال والحلاوة، روح قلبي".

جدير بالذكر أن نسرين طافش طرح لها قبل أيام فيلمها السينمائي الجديد "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضًا:
بهذة الكلمات.. إليسا تنعى والدة الأمير الوليد بن طلال

نسرين طافش نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تامر حسني يهنئ منى فاروق على الخطوبة.. ما القصة؟

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟