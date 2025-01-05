محمد ثروت: الجمهور السعودي ذواق للفن

كتب - معتز عباس:

وجه الممثل محمد ثروت، أحد النجوم المشاركين في مسرحية "مكسرة الدنيا"، رسالة للجمهور السعودي، خلال أولى عروضة المسرحية في مدينة الرياض.

وقال "ثروت"، في لقائه ببرنامج "عرب وود": "اللي بيميز الجمهور السعودي أنه ذواق للفن، المسرحية لو عجبته بيحبها جدا ولو معجبتوش بيقول مش عجباه".

وأضاف: "دوري في المسرحية أني بجسد شخص اسمه سعد شقلباظ والد حلويات اللي بتقدمها النجمة دنيا سمير غانم".

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، أمس السبت، بنجاح أول ليلة لمسرحية "مكسرة الدنيا" التي يتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 3-7 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت أولى عروض مسرحية "مكسرة الدنيا" حضور جماهيري كبير تحت شعار "كامل العدد"، وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "حلويات" قائدة فريق السيرك في المدينة البسيطة، في إطار موسيقي، استعراضي.

وتدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا"، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

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