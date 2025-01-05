منى فاروق تهاجم لاعب كرة: "فسخت خطبتي منه واكتشفت انه بتاع نسوان و قليل الأدب"

قالوا إنه محمد رمضان.. من هو ناندو بوم صاحب فيديو السقوط من على المسرح؟

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة منى فاروق، قوائم الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل، مع تداول مقطع فيديو، تتحدث فيه عن العلاقة بينها وبين لاعب كرة شهير.

الفنانة منى فاروق، لم تكشف عن هوية اللاعب، أو النادي الذي ينتمي له، وقالت: "فيه مقطع مسرب لواحدة، ذكرت اسمي، بغض النظر إنها متعرفش عنى حاجة، عشان هي ولية وأنا مش هتكلم عن الولايا، عشان أنا ضد إني أتكلم على ولية، فأكيد هو المريض النفسي اللي اتكلم عليا، وأكيد هو اللي فهمها إن أنا اللي بجري وراه وبحبه، مش مدياله بلوك ومدياله بالجزمة”.

وتابعت: "بعد ما اتجوز جه طلب نتصاحب، فصديته، وكان بيطاردني حتى في الساحل الشمالي، وكان عاوز يتقرب من والدتي، ويبوس إيديها، علشان يقنعني بالزواج منه".

وأضافت: "أنا مكنتش شايفاه، علشان عيل صغير وأصغر مني، ومش عاجبني، وقلت له إحنا مش هنرمرم ومش هاخد عيل صغير، فراح بقى صاحب واحدة يا عيني ومقعدها في أوضة، مش عارفة اتجوزها ولا إيه، الله أعلم”.

وفي تعليقها على المقطع المسرب، قالت الفنانة منى فاروق: "البت بقى وهي بيتحقق معاها، ولا في المكالمة اللي اتسربت لها قالت ده كان مصاحب منى، وحتى منى معجبتهوش، وكانوا مع بعض في رمضان، واستغفر اللّه العظيم يا رب، أهو ده بقى رمي مُحصنات وجهر بالمعصية".

واستكملت: "ده اللي اسمه فسق وفجور، لعيب الكورة ده ما يتحلسبش ليه، أنا رفضته لفارق السن بيننا، ولكن بسبب إصراره المستمر وافقت على إقامة فترة خطوبة، ولم يستمر الأمر طويلًا لأني اكتشفت عيوب خطيرة في شخصيته، واكتشفت إنه بتاع نسوان، وقليل الأدب وبيشرب ومش ولا بد وساعتها سبته، حسبي اللّه ونعم الوكيل فيه، ولو شوفته في أي مكان هديله على وشه”.

الفنانة منى فاروق، انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "غموض"، من إنتاج الملحن وليد سامي، وبطولة ميدو عادل، محمد نجاتي، إلهام عبد البديع، وفاء عامر، نهال عنبر، إيساف، محمد ابو داود، ياسر علي ماهر، هاجر الشرنوبي، ندى بهجت، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، محمود فارس، دعاء رجب، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.