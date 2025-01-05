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أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صورًا بالذكاء الاصطناعي

04:48 م الأحد 05 يناير 2025

أحمد الفيشاوي

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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، صورا بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ونشر "الفيشاوي" الصور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "مدهشة".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، بينها: "السيستم" مع الفنان طارق لطفي والفنانة نسرين طافش، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم.

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أحمد الفيشاوي الذكاء الاصطناعي موقع التواصل الاجتماعي
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