رمضان 2025.. هبة عبدالغني تنضم لمسلسل "المداح 5"

كتبت- سهيلة أسامة:

انضمت الفنانة هبة عبدالغني لفريق عمل مسلسل "المداح 5"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "عبدالغني" صورة لـ اسكربت وكواليس العمل عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بسم الله والحمد لله ولا حول و لا قوة الا بالله، يارب أبقى ضيفة طيبة عليكم، المداح الجزء الخامس".

وتابعت: "هبة عبدالغني سابقًا ناصرة حاليًا (المداح) تأليف الأساتذة، أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج الأستاذ أحمد سمير فرج".

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

يذكر أن هبة عبد الغني، شاركت في مسلسل"حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

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