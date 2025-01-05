أول تعليق من الجهة المنظمة لحفل بهاء سلطان بعد إلغائه رسميا

كتب-مصطفى حمزة:



وجهت الجهة المنظمة لحفل المطرب بهاء سلطان، الذي كان من المقرر إقامته في فاميلي بارك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير، رسالة إلى جمهوره بعد إلغاء الحفل رسميا.

الجهة المنظمة، في بيان حصلت عليه "مصراوي"، كتبت: "جمهور بهاء سلطان وجنات ومحمد نور ويحيى علاء، العظيم وعملاء تيكتس مول، تم إلغاء الحفل المقام يوم 7 يناير في فاميلي بارك الرحاب لظروف خارجة عن إرادتنا وسيتم عمل استرداد للتذاكر خلال 5 أيام عمل وطريقة الاسترداد ستكون بنفس طريقة الدفع، ولعملاء التيكتس مول برجاء الاتصال ب 16421 لاسترداد التيكت".



الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير، واجه أزمات عديدة، إذ كان موعده الأول، هو 6 ديسمبر، وتم الإعلان عن مشاركة الفنانة روبي في إحيائه مع المطرب بهاء سلطان.



وبعد تعذر إقامته في ديسمبر، أعلنت الجهة المنظمة عن إقامته يوم 3 يناير 2025، على أن تشارك في إحيائه المطربة جنات، بدلا من الفنانة روبي، وإلى جانب المطرب بهاء سلطان، يشارك الفنان خالد عليش.

وفي ثالث تعديل، تم طرح بوسترات دعائية، عن إقامة الحفل يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، وطرحت التذاكر للحجز، وهي من 4 فئات، 507، و 807، و 1507، و 2507 جنيه، وذلك قبل ان تقوم الشركة المنظمة بحذف الحفل،من صفحاتها ومنصة الحجز.