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هنا الزاهد ترد على تهنئة تامر حسني بمناسبة عيد ميلادها

03:52 م الأحد 05 يناير 2025
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    هنا الزاهد وتامر حسني
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    هنا الزاهد وتامر حسني
  • عرض 14 صورة
    هنا الزاهد وتامر حسني (1)
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    هنا الزاهد وتامر حسني (5)
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    هنا الزاهد أمام الأهرامات
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    هنا الزاهد أمام الأهرامات
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    هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور
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    هنا الزاهد
  • عرض 14 صورة
    هنا الزاهد
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    انسجام تامر حسني مع جمهور حفل الرياض
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    النجم تامر حسني من كواليس حفل الرياض
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    كواليس حفل تامر حسني في الرياض
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    تامر حسني
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القاهرة- مصراوي:

ردت الفنانة هنا الزاهد على تهنئة النجم تامر حسني لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 5 يناير، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعادت هنا نشر تهنئة تامر، إذ قام بنشر فيديو لها من الرياض أثناء استقبالها هدية من معجبيها، وكتب "أجمل هنا في الدنيا، كل سنة وانتي طيبة وكل محبينك وكل عيلتك طيبين، تستاهلي كل الخير يا هنا انتي بنت جميلة وقلبك جميل زيك، ربنا يرزقك وينجحك يا أجمل هنا".

وعلقت هنا "يا تيمو وانت طيب شكرا على كل حاجة وشكرا على الكلام ده".

هنا الزاهد وتامر حسني ينتظران طرح فيلمهما الجديد "ري ستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويشاركهما البطولة: باسم سمرة، محمد ثروت.

ري ستارت هنا الزاهد تامر حسني عيد ميلاد هنا الزاهد
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