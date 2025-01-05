بهذه الكلمات.. إليسا تنعى والدة الأمير الوليد بن طلال

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت.

ونشرت إليسا صورة أرشيفية للراحلة، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وكتبت: "بتقدم من سمو الأمير الوليد بن طلال بأحر التعازي بوفاة والدته الأميرة منى رياض الصلح، الله يرحمها ويكون مثواها الجنة وتكون خاتمة أحزان هالعائلة الكريمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا، ألبوم "أنا سكتين" المكون من 12 أغنية، منها "العقد"، و"النظرة الأولى"، و"نظرات"، و"من أول السطر".

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