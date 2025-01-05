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والدة هنا الزاهد تهنئها بعيد ميلادها: "أول فرحتي وأغلى هدية"

03:24 م الأحد 05 يناير 2025

هنا الزاهد

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كتبت- نوران أسامة:

حرصت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، على تهنئتها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الأحد 5 يناير.

ونشرت "شيرين" صورة تجمعها بهنا عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، وعلقت عليها برسالة مؤثرة: "النهاردة خمسة يناير يعني عيد ميلاد أول فرحتي، يعني النهاردة من كام سنة ربنا بعتلي هدية، وكانت أحلى وأغلى هدية، بنوتي وأول فرحة ليا في الدنيا".

وتابعت: "أنا فاكرة يوم ولادتك بكل تفاصيله، اتولدت فجر يوم خمسة وكانت ولادة صعبة جدًا، بس لما شفتك كل الصعب راح واتبدل لأحلى شعور في الدنيا".

وأضافت: "كل سنة وأنتي بخير وسعادة وهنا، ويجعل الهنا كله في حياتك ويجعل حظك زي اسمك الهنا، بحبك بحبك بحبك".

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة كل من هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام، إخراج عثمان أبو لبن.

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هنا الزاهد والدة هنا الزاهد عيد ميلاد
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