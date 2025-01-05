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في عيد ميلادها.. شاهد 25 صورة لـ هنا الزاهد في مراحل عمرية مختلفة

02:49 م الأحد 05 يناير 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

يوافق اليوم الأحد 5 يناير، عيد ميلاد الفنانة الشابة هنا الزاهد، والتي أتمت عامها الـ31.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم 25 صورة لهنا الزاهد ترصد مراحل مختلفة من حياتها منذ طفولتها حتى الآن.

بدأت هنا مسيرتها في الإعلانات قبل أن تخطو أولى خطواتها في الدراما، شاركت في طفولتها بفيلم المشخصاتي مع الفنان تامر عبدالمنعم، وفي الجزء السادس من مسلسل يوميات ونيس وأحفاده.

وبعد انتهاء مرحلة الطفولة شاركت في مسلسل "فرق توقيت"، في عام 2014، وظهرت على الشاشة الكبيرة بفيلم خطة جيمي، الذي كان انطلاقتها السينمائية.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة كل من هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام، إخراج عثمان أبو لبن.

هنا الزاهد عيد ميلاد هنا الزاهد عيد ميلاد
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