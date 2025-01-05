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نشوى مصطفى تدعو لزوجها: الله يطعمك من طعام أهل الجنة

02:12 م الأحد 05 يناير 2025

نشوى مصطفى

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كتبت- نوران أسامة:

طالبت الفنانة نشوى مصطفى من متابعيها، الدعاء لزوجها رجل الأعمال محمد عماد، الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي.

وكتبت نشوى، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "اللهم يا من جمعتنا في الدنيا بكرمك يا كريم وبجودك يا جواد، وبلطفك يا لطيف وبرحمتك بي يا رحيم، اجمعني به في سمائك كما جمعت بين ذاتك وأسمائك، الله يسعدك في مقامك يا حبيبي، الله يطعمك من طعام أهل الجنة، الله يجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء والشهداء، من فضلكم ادعوا لأبو ولادي ونور عيني وزوجي ولكم بالمثل وزيادة".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت خبر وفاة زوجها الأسبوع الماضي، من خلال حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

نشوى مصطفى

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