نشوى مصطفى تدعو لزوجها: الله يطعمك من طعام أهل الجنة

كتبت- نوران أسامة:

طالبت الفنانة نشوى مصطفى من متابعيها، الدعاء لزوجها رجل الأعمال محمد عماد، الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي.

وكتبت نشوى، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "اللهم يا من جمعتنا في الدنيا بكرمك يا كريم وبجودك يا جواد، وبلطفك يا لطيف وبرحمتك بي يا رحيم، اجمعني به في سمائك كما جمعت بين ذاتك وأسمائك، الله يسعدك في مقامك يا حبيبي، الله يطعمك من طعام أهل الجنة، الله يجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء والشهداء، من فضلكم ادعوا لأبو ولادي ونور عيني وزوجي ولكم بالمثل وزيادة".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت خبر وفاة زوجها الأسبوع الماضي، من خلال حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

بعد 5 شهور زواج.. بتول الحداد تعلن طلاقها من المنتج مصطفى الغزولي

منة فضالي توجه رسالة للمخرج محمد سامي: "ربنا يحميك يا سمسم"

في أربعة أيام.. إيرادات "الدشاش" تقترب من 10 ملايين جنيه

دينزل واشنطن يتسلم وسام الحرية من الرئيس الأمريكي جو بايدن

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن كواليس جديدة من مسلسل "مملكة الحرير"