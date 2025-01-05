تامر حسني يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ31: أجمل هنا في الدنيا

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها الحادي والثلاثين، الذي يوافق اليوم 5 يناير 2025.

وأعاد تامر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" نشر مقطع فيديو لـ هنا يظهر فيه من الأشخاص يحتفلون بعيد ميلادها ويهدونها باقة ورد ضخمة، وعلق: "أجمل هنا في الدنيا، كل سنة وأنتِ طيبة، وكل محبينك وكل عيلتك طيبين، تستاهلي كل الخير يا هنا، أنتِ بنت جميلة، وقلبك جميل زيك، ربنا يرزقك وينجحك يا هنا".

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة كل من هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام، إخراج عثمان أبو لبن.

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