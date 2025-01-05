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إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من حفل عيد ميلادها

01:56 م الأحد 05 يناير 2025

ليلى علوي وإلهام شاهين

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة من احتفالية عيد ميلادها ومواليد برج الجدي من أصدقائها نجوم الفن.

وعلقت إلهام: "بحبكم كلكم من كل قلبي، يارب يجمعنا دايمًا على خير، ويسعد قلوبكم الحلوة، ونتفائل كلنا بـ 2025".

وضمت الصور عددا كبيرا من نجوم الفن، من بينهم: ليلى علوي، لبلبة، يسرا، أنغام، إيهاب توفيق، وفاء عامر، نبيلة عبيد، منة شلبي، أمير شاهين.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، تخوض دراما رمضان 2025، بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين، وإخراج محمد سامي.

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إلهام شاهين حفل عيد ميلاد موقع التواصل الاجتماعي
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