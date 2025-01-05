بعد 5 شهور زواج.. بتول الحداد تعلن طلاقها من المنتج مصطفى الغزولي

كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة بتول الحداد، طلاقها رسميا من زوجها المنتج مصطفى الغزولي، وذلك بعد 5 أشهر فقط من زواجهما.

الفنانة بتول الحداد، أعلنت عن الطلاق، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، وكتبت: "تم الانفصال رسميا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغزولي منذ فترة متمنية له التوفيق في حياته القادمة".

وكانت الفنانة بتول الحداد، احتفلت في يوليو 2024، بزفافها على المنتج مصطفى الغزولي، بحضور نخبة من نجوم الفن.

من ناحية اخرى، شاركت الفنانة بتول الحداد، مؤخرا في مسلسل "برغم القانون"، وهو بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام .