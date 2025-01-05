منة فضالي توجه رسالة للمخرج محمد سامي: "ربنا يحميك يا سمسم"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها، مجموعة من الصور مع عدد من النجوم، بينهم فريق عمل مسلسل "سيد الناس" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ووجهت رسالة للمخرج محمد سامي.

وعلقت منة على الصور: "سيد الناس رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله، وأحلى ليلة احتفال مع النجمة الكبيرة القمر إلهام شاهين اللي بموت فيها، يا رب يعجبكم المسلسل، عمل جميل ومليء بنجوم كتير جدًا".

وأضافت: "حقيقي، مش مجرد كلام، أنا بحب محمد سامي جدًا، مش بس علشان إنه مخرج عظيم، لكن كمان لأنه أخويا وصاحب جدع، كل حاجة معاه في الشغل مختلفة، ربنا يحميك يا سمسم، ودائمًا ناجح ومبدع في كل حاجة بتعملها".

وتضمنت الصور ظهور النجوم: مي عمر، المخرج محمد سامي، داليا مصطفى، وفاء عامر، باسم سمرة، لقاء الخميسي، سلاف فواخرجي، بشرى، أحمد رزق، وأمير شاهين.

يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، كما شاركت في مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدي كامل، كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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