خيري بشارة ينشر صورة قديمة تجمعه بـ داوود عبدالسيد: صديق العمر

كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج الكبير خيري بشارة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة من أرشيف الذكريات، تجمعه بصديقه المخرج الكبير داوود عبدالسيد.

وعلق خيري "أنهيت منذ دقائق معدودة مكالمة شديدة الدفء مع صديق العمر داوود عبدالسيد.. صوته الحنون الهادئ أدخل الطمأنينة إلى قلبي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال المخرج خيري بشارة، كان فيلم "يوم الحداد الوطني في المكسيك" الذي جاء ضمن مجموعة أفلام حكايات في الحب والحياة، وعُرض على منصة الترفيه العالمية نتفليكس عام 2022، وشارك في بطولته آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي.