15 صورة من عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير

بالصور.. أحمد بدير يستقبل عزاء شقيقته بحضور عدد من نجوم الفن

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كتب – مؤمن سعد:

أقيم عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير، بمنطقة حدائق القبة، واستقبل الفنان الكبير أحمد بدير العزاء.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتقديم واجب العزاء لأحمد بدير، وجاء بين أبرز الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وإيهاب فهمي وعزوز عادل وحسان العربي.

ورحلت عن عالمنا صباح السبت، شقيقة الفنان أحمد بدير، وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة شقيقة أحمد بدير، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير.. الدوام لله".

يذكر أن أحمد بدير شارك في العديد من المسلسلات منها (طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا).