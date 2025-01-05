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15 صورة من عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير

12:24 ص الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عزاء شقيقة أحمد بدير
  • عرض 15 صورة
    حفيد أحمد بدير يجلس بجانبه في عزاء شقيقة الفنان
  • عرض 15 صورة
    سرداق العزاء
  • عرض 15 صورة
    استقبال أحمد بدير عزاء شقيقته الصغرى
  • عرض 15 صورة
    أحمد بدير
  • عرض 15 صورة
    أشرف زكي وأحمد بدير
  • عرض 15 صورة
    أحمد بدير وحزن على رحيل شقيقته
  • عرض 15 صورة
    أحمد بدير وأشرف زكي وإيهاب فهمي
  • عرض 15 صورة
    أحمد بدير في عزاء شقيقته الصغرى
  • عرض 15 صورة
    أحمد بدير يجلس في سرداق العزاء
  • عرض 15 صورة
    أحمد بدير في سرداق العزاء
  • عرض 15 صورة
    أحمد بدير في العزاء
  • عرض 15 صورة
    إيهاب فهمي
  • عرض 15 صورة
    أحمد بدير في عزاء شقيقته
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كتب – مؤمن سعد:

أقيم عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير، بمنطقة حدائق القبة، واستقبل الفنان الكبير أحمد بدير العزاء.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتقديم واجب العزاء لأحمد بدير، وجاء بين أبرز الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وإيهاب فهمي وعزوز عادل وحسان العربي.

ورحلت عن عالمنا صباح السبت، شقيقة الفنان أحمد بدير، وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة شقيقة أحمد بدير، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير.. الدوام لله".

يذكر أن أحمد بدير شارك في العديد من المسلسلات منها (طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا).

أحمد بدير حدائق القبة عزاء شقيقة أحمد بدير أشرف زكي إيهاب فهمي
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