كريم محمود عبد العزيز يكشف عن كواليس جديدة من مسلسل "مملكة الحرير"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن كواليس جديدة من مسلسل "مملكة الحرير"، الذي يعيد خلاله التعاون مع المخرج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وحل كريم محمود عبد العزيز ضيفًا على برنامج "سينماتك"، وتحدث عن عدد حلقات المسلسل، وعن تقديمه بشكل مختلف من قبل المخرج بيتر ميمي، عما اعتاده الجمهور خلال الفترة الماضية.

وعن مسلسل "مملكة الحرير" قال: "مكون من 10 حلقات، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، وهو عمل مختلف تمامًا عن أي حاجة عملتها قبل كده".

ويشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز بطولة مسلسل "مملكة الحرير" كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنان الشاب يوسف عمر.

ومسلسل "مملكة الحرير" يعد هو التعاون السادس بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما قدما سويًا عدد من الأعمال الناجحة كان بدايتها بمسلسل "الاختيار" عام 2020، وفيلم "موسى" عام 2021، مرورًا بفيلم "من أجل زيكو" عام 2022، وفيلمي "شلبي" و"بيت الروبي" عام 2023.

يذكر أن، الفنان كريم محمود عبد العزيز يعرض له حاليًا في السينمات فيلم "الهنا اللي أنا فيه" ويشاركه البطولة كل من الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة دينا الشربيني.

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