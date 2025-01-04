"مفيش حد هيسكن الخانة بتاعته".. ماذا قال محمد سعد عن ذكرياته مع الراحل حسن حسني؟

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد سعد، بعرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "الدشاش"، والذي يلقى نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائي في مصر، ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية.

وتحدث الفنان محمد سعد خلال العرض الخاص لفيلم "الدشاش"، عن غياب الفنان الراحل حسن حسني، وكونهما من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية وقدما العديد من الأعمال المميزة.

وعن غياب الراحل حسن حسني قال: "الله يرحمه عم حسن حسني، كان أب قبل ما يكون فنان، ومكانش يسترخص، والنصيحة يدهالك بقلب، فعلًا أب بكل المقاييس وفنان مفيش اخوه، ومحدش هيسكن الخانة بتاعة حسن حسني".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار دراما، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم كل من زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان آخر تعاون للراحل حسن حسني مع الفنان محمد سعد بفيلم "تحت الترابيزة" عام 2016.

ويعد فيلم "الدشاش" هو عودة الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات بعد آخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019.

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