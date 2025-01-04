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"العمر كله في حضني".. 10 صور للفنانة دنيا المصري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

11:23 م السبت 04 يناير 2025
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  • عرض 12 صورة
    ابنة الفنانة دنيا المصري
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    الفنانة دنيا المصري مع زوجها
  • عرض 12 صورة
    دنيا المصري تلتقط صورة مع زوجها
  • عرض 12 صورة
    دنيا المصري مع زوجها
  • عرض 12 صورة
    دنيا المصري مع عائلتها على السوشيال ميديا
  • عرض 12 صورة
    الفنانة دنيا المصري مع عائلتها
  • عرض 12 صورة
    دنيا المصري وصورة طريفة مع عائلتها
  • عرض 12 صورة
    دنيا المصري مع عائلتها
  • عرض 12 صورة
    صورة رومانسية تجمع دنيا المصري بزوجها
  • عرض 12 صورة
    زوج الفنانة دنيا المصري وابنتها
  • عرض 12 صورة
    دنيا المصري تحتفل بذكرى ميلاد زوجها
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كتب- مروان الطيب:
احتفلت الفنانة دنيا المصري، بعيد ميلاد زوجها، ونشرت مقطع فيديو احتفالًا به عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

ونشرت دنيا المصري عدد من الصور التي جمعتهما بعدد من المناسبات المختلفة وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأحسن وأجدع راجل في الدنيا، ربنا يحفظك ويسعدك وتحقق كل أمنياتك يارب العالمين، العمر كله في حضني حبيبي أنا وديدا".

ولفتت الفنانة دنيا المصري الأنظار لموهبتها بعدما شاركت الفنان أحمد العوضي ببطولة مسلسل "حق عرب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، دنيا المصري تشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة، ومسلسل "حرب الجبالي" الذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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دنيا المصري زوج دنيا المصري
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