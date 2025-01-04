"العمر كله في حضني".. 10 صور للفنانة دنيا المصري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها عن زوجها

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة دنيا المصري، بعيد ميلاد زوجها، ونشرت مقطع فيديو احتفالًا به عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

ونشرت دنيا المصري عدد من الصور التي جمعتهما بعدد من المناسبات المختلفة وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأحسن وأجدع راجل في الدنيا، ربنا يحفظك ويسعدك وتحقق كل أمنياتك يارب العالمين، العمر كله في حضني حبيبي أنا وديدا".

ولفتت الفنانة دنيا المصري الأنظار لموهبتها بعدما شاركت الفنان أحمد العوضي ببطولة مسلسل "حق عرب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، دنيا المصري تشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة، ومسلسل "حرب الجبالي" الذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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