حسن الرداد لمصراوي: لم أحسم موقفي من سفاح التجمع ومسلسلي مع إيمي يحمل مفاجآت

كتبت- بسمة ثروت:

أكد الفنان حسن الرداد أنه لم يحسم موقفه من بطولة مسلسل "سفاح التجمع" الذي تردد مؤخرا قيامه ببطولته، وأوضح أنه لا علاقة للفنان أحمد الفيشاوي الذي يجسد الشخصية ذاتها في مسلسل آخر بموافقته من عدمها.

وقال حسن الرداد في تصريح خاص لمصراوي: "قضيت عيد ميلادي مع إيمي زوجتي، وابني فادي في المنزل، ويتصادف أن عيد ميلاد ابني نفس يوم عيد ميلادي، وقامت إيمي بشراء تورته لي، وتورته لفادي، للاحتفال معاً، وأنا دائما أحب الاحتفال بعيد ميلادي في البيت لأنني أعشق الأجواء العائلية".

وعن مسلسل سفاح التجمع قال: "لم أحسم موافقتي عليه حتى الآن، ولا علاقه لأحمد الفيشاوي الذي يجسد الشخصية ذاتها في عمل فني آخر، بهذا الموقف، ولكن لدي ارتباطات فنية تجعلني لا أعرف إذا كنت سأتفرغ للعمل أم لا".

وعن مسلسل"عقبال عندكم" مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم قال: "لم نعمل أنا، وإيمي معاً منذ قرابة 7 سنوات، وقدمنا من قبل فيلمان، ومسلسل (عزمي واشجان)، ونحن نعشق العمل سوياً، ولقد طالبنا الكثيرين خلال تلك الفترة بالعمل معاً مجدداً، وعندما وجدنا فكرة جميلة فعملنا عليها، والحمد لله".

وعن تفاصيله قال:" لا أريد حرق الأحداث فأنا أحب أن تتفاجئ به الناس، وهو مكون من 15 حلقه تُعرض في النصف الأول من رمضان، ونقوم خلاله بمجهود كبير، وقد قمنا بدراسة تفاصيل العمل مدة طويلة جداً، و ستكون هناك العديد من الشخصيات، والفكرة لذيذة، وجديدة علي أنا، وإيمي بإذن الله، وسيتم تصوير المسلسل في مناطق مختلفة، وحالياً نصور بمنطقة الشيخ زايد".

وعن جديده الفني قال: "تعاقدت على فيلم (طاهر غريب)، وهي رواية للمؤلف محمد صادق حققت مبيعات قياسية، وسيقوم بإخراجه عثمان أبو لبن، وسنبدأ تصويره قبل رمضان، ونستكمل التصوير بعده، أيضا هناك فيلم سينمائي كوميدي أحضر له لن أكشف عن تفاصيله الآن".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وناهد السباعي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.