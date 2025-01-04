"بدلة الرقص اتسرقت".. سهير زكي تحكي موقفاً طريفاً تعرضت له بسبب غيرة راقصة منها

كتب – مؤمن سعد:

تحل اليوم 4 يناير، ذكرى ميلاد الراقصة الشهيرة سهير زكي، والتي اشتهرت بأنها أول من رقصت على أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وجاءت شهرتها من خلال مدينة الإسكندرية، حيث سافرت لها في عمر صغيرة وحققت نجاح وشهرة هناك.

وروّت سهير زكي، موقفًا غريبًا حدث معها، في مدينة الإسكندرية بعد تحقيقها شهرة هناك مما تسبب في غيرة الراقصات الأخريات منها.

وقالت "زكي" خلال لقاء لها ببرنامج "سلام مربع" على شاشة "Atr" تقديم الفنانة فيفي عبده: الراقصة رسمت لي خطة محكمة، كنت قاعدة وأضع شنطتي جنبي وأمي تجلس في الناحية الأخرى، والشنطة بها بدلة الرقص الخاصة بي، وجاء موعد فتح البوفيه والذي من المفترض أن أجهز نفسي لتقديم فقرتي بعد الانتهاء منه، وفي زحمة البوفيه قام أحد العاملين معها بسرقة شنطتي بأوامر منها.

وأضافت: وأثناء بحثي عن الشنطة وجدت أمي تقول لي، "كده يا سهير الـ 2 جنيه ونص أجرة الفرح هتروح علينا.. اتبسطي كده"، ورغم أن الموقف كوميدي لكن وقتها جلست أبكي من شدة الإحراج.

سهير زكي ممثلة وراقصة مصرية ولدت في 4 يناير 1945 في مدينة المنصورة، عملت في السينما بالتمثيل والرقص في عدة أعمال أبرزها: "أنا اللي أستاهل، الجواز للجدعان، الذئاب، الراجل اللي باع الشمس، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، القرش، فتوة الجبل، الندم، المرايات، القضية المشهورة، الكلمة الأخيرة" وغيرها من الأعمال قبل أن تعتزل الفن في بداية التسعينيات.

سهير زكي: في واحدة ماتت وهي بتتفرج عليا.. ورقاصة سرقت شنطتي من الغيرة - YouTube