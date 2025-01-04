"هتوحشنا يا صاحبي".. هبة عبد الغني تنعى أيمن مليجي

كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة هبة عبد الغني، الفنان أيمن المليجي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 4 يناير.

ونشرت هبة صورة أرشيفية له عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ونعته قائلة: "مع السلامة يا أيمن هتوحشنا يا صاحبي، توفي إلى رحمة الله الواسعة اللطيف الطيب الأنيس الصبور الحمول أيمن المليجي، في أول أيام شهر رجب، رجاء الدعاء له ربنا يراضيه ويتقبله بواسع مغفرته ويرزقه جنة الخلد وأمواتنا جميعًا وينعم على أولاده بالستر والصبر والثبات، اللهم أمين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على وداع الراحل أيمن المليجي، منهم السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال ونعاه قائلا: "مات أيمن المليجي، مات الجزء الأطيب والأنصع والأجمل في حياتي، مات رجل من أهل الله، ولا أشكو حزني إلا لله".

يذكر أن، أيمن المليجي شارك في عدد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، بينها: مسلسل شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد) بطولة يحيى الفخراني، مسلسل "وادي الملوك" بطولة سمية الخشاب، مسلسل "الخواجة عبدالقادر" لـ يحيى الفخراني، فيلم نظرية عمتي بطولة حسن الرداد وحورية فرغلي.

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