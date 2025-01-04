دنيا سمير غانم تحتفل بنجاح أول ليلة عرض لمسرحية "مكسرة الدنيا" في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بنجاح أول ليلة لمسرحية "مكسرة الدنيا" التي يتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 3-7 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر برنامج "ET بالعربي"، مقطع فيديو من كواليس المسرحية عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلاله الفنانة دنيا سمير غانم وهي تكشف عن استعدادات المسرحية.

وعلقت دنيا سمير غانم: "حطينا مجهود زيادة أوي في البروفات عشان الناس تتبسط، عندنا أغاني كمان تعبنا فيها جدًا جدًا".

وشهدت أولى عروض مسرحية "مكسرة الدنيا" حضور جماهيري كبير تحت شعار "كامل العدد"، وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "حلويات" قائدة فريق السيرك في المدينة البسيطة، في إطار موسيقي، إستعراضي.

وتدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا"، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

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وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024، حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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