"قالي حاجة وحشة خالص".. هشام عباس يكشف عن رأي مدحت شلبي فيه كممثل

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان هشام عباس، عن حضور الإعلامي الرياضي مدحت شلبي في إحدى حلقات برنامج "أحلى مسا" المعروض على قناة "Mbc مصر"، الذي كان يقدمه مع الفنانة فيفي عبده وتعرضه لموقف كوميدي بسبب التمثيل.

وحل هشام عباس ضيفًا على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، ويعرض على قناة "الشرق"، وتطرق خلال حديثه عن ذكريات الدراسة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني والغنائي، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن موقف كوميدي جمعه بالإعلامي مدحت شلبي قال: "مدحت شلبي كان قاسي عليا شوية، وانا كنت بعمل برنامج مع فيفي عبده، وكان مطلوب من البرنامج ان يكون فيه اختلاف في الآراء والشخصيات، وعلشان يصاحبونا على بعض شوية عملوا لنا في أوائل الحلقات اسكتشات من أفلام نمثلها".

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وتابع: "وكابتن مدحت شلبي جه مرة، راحت فيفي عبده قالت له شفت هشام وهو بيمثل، قالها اه حاجة وحشة خالص، وقال انا من رأيي يا هشام أن أنت ماتمثلش خالص يا حبيبي، انت خليك مغني زي ما انت وعايز تبقى مذيع ماشي، كان قاسي شوية، وانا في الحالات دي مبعرفش أرد، قولت له ميرسي يا حبيبي ربنا يخليك، وانا ما اتضايقتش لأن انا ممثلتش وكنا مجرد هزار".

يذكر أن، هشام عباس يشارك بحفلًا غنائيًا غدًا الأحد الموافق 5 يناير الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات مشروع "100 سنة غنا" للمطرب علي الحجار، وسط نخبة من نجوم الغناء وهم الفنانة أنوشكا، والفنان أحمد الحجار.