لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور.. أحمد بدير يستقبل عزاء شقيقته بحضور عدد من نجوم الفن

09:07 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حزن أحمد بدير على رحيل شقيقته
  • عرض 6 صورة
    أحمد بدير يتلقى عزاء شقيقته
  • عرض 6 صورة
    أحمد بدير وأشرف ذكي
  • عرض 6 صورة
    أحمد بدير
  • عرض 6 صورة
    أحمد بدير عزاء شقيقته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – مؤمن سعد:

بدأت منذ قليل مراسم عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير والذي أقيم بمنطقة حدائق القبة، وحرص عدد من الفنانين على الحضور لتقديم واجب العزاء للفنان الكبير.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وإيهاب فهمي وعزوز عادل وحسان العربي.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، شقيقة الفنان أحمد بدير، وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة شقيقة أحمد بدير، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير.. الدوام لله".

يذكر أن أحمد بدير شارك في العديد من المسلسلات منها (طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا).

وفي المسرح تألق وحقق نجاح كبير في العديد من الأعمال منها (ريا وسكينة، بكالوريوس في حكم الشعوب، الصعايدة وصلوا، ع الرصيف، دستور يا أسيادنا). ومن الأعمال التي شارك فيها (سكوت ح نصور، أبناء وقتلة، بطل من ورق).

أحمد بدير حدائق القبة أشرف زكي نقيب الممثلين وفاة شقيقة أحمد بدير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قالي حاجة وحشة خالص".. هشام عباس يكشف عن رأي مدحت شلبي فيه كممثل

إعلان

إعلان

أمطار على 15 منطقة غدًا بينها القاهرة.. والأرصاد تحذر من السيول
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل