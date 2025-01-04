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20 صورة رومانسية جمعت رنا سماحة بزوجها الملحن سامر أبو طالب قبل الطلاق

08:45 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رنا سماحة مع عائلتها
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رنا سماحة وطليقها سامر أبو طالب
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رنا سماحة
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة في صورة رومانسية مع طليقها
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة مع طليقها سامر أبو طالب قبل الانفصال
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة مع طليقها والفنانة وئام مجدي
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة مع طليقها على الطريقة الهندية
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة مع عائلتها في الإمارات
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة مع عائلتها قبل الانفصال
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة في أجواء رومانسية مع طليقها
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة من كواليس حفل زفافها
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة وسامر أبو طالب قبل الانفصال
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة وسامر أبو طالب
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة وطليقها سامر أبو طالب يحتفلان بافتتاح مشروعهما
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة وطليقها سامر أبو طالب
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة وطليقها
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة مع طليقها
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة
  • عرض 20 صورة
    رنا سماحة مع عائلتها
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كتب- مروان الطيب:
فوجئ جمهور الفنانة رنا سماحة بإعلان خبر طلاقها رسميًا من زوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت رنا "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وجاءت تعليقات الجمهور لتدعو لها بالتوفيق في حياتها المُقبلة، وبينها "ربنا يسعدك في حياتك الجاية ويعوضك خير يا روح قلبي، زعلتيني والله، ربنا يكتبلكم الخير يارب انتوا الاتنين ويباركلكم في ابنكم، لا إله إلا الله ربنا يهدي سركم وترجعوا لبعض، ربنا يعوضك ويباركلك في مالك".
وحرصت رنا على الظهور مع طليقها سامر قبل الانفصال في العديد من المناسبات وإظهار التناغم والرومانسية في علاقتهما.

كانت رنا أحيت مؤخرًا حفلا بمناسبة استقبال العام الجديد 2025، في بورتو السخنة. كما ختمت 2024 بأداء العمرة، ونشرت صورة من أمام الكعبة، وعلقت "اللهم لك الحمد.. ختمت ٢٠٢٤ من أطهر مكان على الأرض، مرحلة جديدة وبداية جديدة في حياتي يا رب اكتبلي فيها الأفضل، شكراً يا رب على إتمام نعمتك.. شكراً على كرمك.. شكراً على سترك".

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رنا سماحة سامر أبو طالب طلاق رنا سماحة
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