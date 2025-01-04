20 صورة رومانسية جمعت رنا سماحة بزوجها الملحن سامر أبو طالب قبل الطلاق

بالصور.. أحمد بدير يستقبل عزاء شقيقته بحضور عدد من نجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنانة رنا سماحة بإعلان خبر طلاقها رسميًا من زوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت رنا "اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وجاءت تعليقات الجمهور لتدعو لها بالتوفيق في حياتها المُقبلة، وبينها "ربنا يسعدك في حياتك الجاية ويعوضك خير يا روح قلبي، زعلتيني والله، ربنا يكتبلكم الخير يارب انتوا الاتنين ويباركلكم في ابنكم، لا إله إلا الله ربنا يهدي سركم وترجعوا لبعض، ربنا يعوضك ويباركلك في مالك".

وحرصت رنا على الظهور مع طليقها سامر قبل الانفصال في العديد من المناسبات وإظهار التناغم والرومانسية في علاقتهما.

كانت رنا أحيت مؤخرًا حفلا بمناسبة استقبال العام الجديد 2025، في بورتو السخنة. كما ختمت 2024 بأداء العمرة، ونشرت صورة من أمام الكعبة، وعلقت "اللهم لك الحمد.. ختمت ٢٠٢٤ من أطهر مكان على الأرض، مرحلة جديدة وبداية جديدة في حياتي يا رب اكتبلي فيها الأفضل، شكراً يا رب على إتمام نعمتك.. شكراً على كرمك.. شكراً على سترك".

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