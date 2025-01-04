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بالصور.. جميلة عوض في جلسة تصوير والجمهور يعلق

08:38 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جلسة تصوير جديدة لجميلة عوض
  • عرض 5 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 5 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 5 صورة
    جميلة عوض
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كتب – مؤمن سعد:
نشرت الفنانة جميلة عوض مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحققت تفاعل كبير من متابعيها، وأبدى العديد منهم إعجابهم بالصور.
وجاءت التعليقات: "الجميلة"، "أجمل امرأة على الإطلاق"، "الملكة"، "جميلة الجميلة، إيه دا انتي مش حامل؟، ملكة جمال مصر".
واحتفلت جميلة عوض في 6 يونيو 2024 بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.
وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".
يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

جميلة عوض نجوم الفن
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