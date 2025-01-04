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وفاة الفنان محمد يسري ومسرح بيرم التونسي ينعيه

08:10 م السبت 04 يناير 2025

رحيل الفنان محمد يسري

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كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مسرح بيرم التونسي، عن رحيل الفنان محمد يسري اليوم السبت 4 يناير، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ونعته إدارة المهرجان وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعي فرقة مسرح الإسكندرية ومسرحي ليسيه الحرية وبيرم التونسي، الفنان القدير/ محمد يسري، والذي وافته المنية في يوم السبت 4 يناير 2025، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان والعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

مسرح بيرم التونسي ينعي الفنان محمد يسري

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مسرح بيرم التونسي وفاة محمد يسري فيسبوك محمد يسري
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