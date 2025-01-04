وفاة الفنان محمد يسري ومسرح بيرم التونسي ينعيه

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مسرح بيرم التونسي، عن رحيل الفنان محمد يسري اليوم السبت 4 يناير، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ونعته إدارة المهرجان وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعي فرقة مسرح الإسكندرية ومسرحي ليسيه الحرية وبيرم التونسي، الفنان القدير/ محمد يسري، والذي وافته المنية في يوم السبت 4 يناير 2025، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان والعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.





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