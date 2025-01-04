"أنت ليك في عمر ابني".. محمد جمعة يحكي موقفا مؤثرا جمعه بالفنان حمزة العيلي

كتب- مروان الطيب:

روى الفنان محمد جمعة، موقف مؤثر مع الفنان حمزة العيلي بسبب نجله، وذلك بفترة ولادته، حيث أوضح جمعة أن حمزة العيلي كان سببًا في ولادة نجله بسبب تعثره ماديًا في فترة حمل زوجته.

وحل محمد جمعة ضيفًا على بودكاست "فايق ورايق" تقديم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وتطرق خلال حديثه عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن موقف جمعه بالفنان حمزة العيلي بسبب ابنه قال: "قعدت 5 سنين ما بخلفش، وكان الحل الحقن المجهري، وكان لازم مراتي تاخد كل يوم حقنتين بـ 250 جنيه، فجأة مفيش غير حقنة واحدة ومفيش مليم، عيطت واتصلت بحمزة العيلي، قالي تعالالي حالًا روحت أخدت منه 1500 جنيه وإلى وقتنا هذا بقوله أنت ليك في عمر ابني".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد جمعة بفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

يذكر أن، الفنان محمد جمعة يشارك بمسلسل "بيضة دهب" بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم صلاح عبد الله، إسلام إبراهيم، هنادي مهنا، نانسي صلاح، سامي مغاوري، فكرة إسلام إبراهيم، تأليف محمد أبو السعد، إخراج مصطفى فكري، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

حمادة هلال يزور دار أيتام للأطفال.. وهذا ما قاله (صور وفيديو)

رنا سماحة تعلن طلاقها رسميا عن والد ابنها