لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيًا لهذا السبب

كتب – مؤمن سعد

أعلن الفنان لطفي لبيب عن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، وأكد أنه لا يرغب في الوقوف أمام الكاميرا حتى لو جاء له دور ينال إعجابه.

وقال لطفي لبيب خلال لقاء له ببرنامج "مع نزار الفارس" الذي يذاع على القناة الرابعة العراقية: لا أستطيع التمثيل في الحالة الصحية التي أعيشها الآن لأنني أفضل أن أظل في مكانتي لدى جمهوري، لذلك اعتزلت الفن رسمياً.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون هناك ممثل صوته ضايع، دة لازم يقعد في بيته، وأنا أفعل الشيء الأقوى وهو الكتابة، لأن الممثل هو المبدع الثاني لكن الكاتب هو المبدع الأول، وأنا كتبت سيناريو فيلم وأعمل حالياً على سيناريو مسلسل تلفزيوني.

وأوضح "لبيب": صوتي تعبان لأني أصبت بورم في الحنجرة، ويجب استئصاله فوراً، وحرصت على السفر إلى العراق قبل العملية لأن بعد العملية لا أضمن قدرتي على السفر، ومن المفترض أن أجري العملية يوم الاثنين القادم بإذن الله.

ولفت: أنا ليس صغير في السن، وعمري يقترب من الـ 80 عاما، والحمد لله أنا شفت كتير في حياتي، وأذكر وأنا طفل صغير خرجنا مظاهرات نهتف فيها: "اليوم حرام فيه العلم"، أثناء ثورة عبد الكريم هاشم في العراق، فالحمد لله أنا راضي تماما عن حياتي وراضي عن مشواري الفني، وراضي عن صداقاتي وأحبائي في الحياة.

جدير بالذكر أن لطفي لبيب شارك مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية، بينها فيلم "أنا وابن خالتي"، فيلم "مرعي البريمو"، فيلم "وش في وش".